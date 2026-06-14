В РФ горят химзавод "Азот" и нефтебаза: где еще гремели взрывы ночью

В России снова было неспокойно / © Associated Press

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В ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России. В Тульской области под удар попал Новомосковский химический завод Азот, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

Местные жители сообщали о взрывах, после которых на объекте возникло возгорание.

Губернатор Тульской области заявил, что обломки дронов упали на территории одного из промышленных предприятий. Название объекта он не уточнил.

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Спутниковый сервис NASA Firms, отслеживающий температурные аномалии, также зафиксировал пожар на территории завода «Азот».

Также в ночь на 14 июня взрывы фиксировали в Смоленской области. По предварительным данным, под удар могла попасть железнодорожная инфраструктура в Вязьме.

В городе Орел сообщали о пожаре в многоэтажном доме. Обстоятельства возгорания уточняются.

Под утро 14 июня беспилотники атаковали Ярославскую область в России, ударив по нефтебазе в Рыбинске. На фоне атаки на регион местные власти перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

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Что известно о заводе «Азот» в Новомосковске

«Азот» является одним из крупнейших химических предприятий России. Завод производит минеральные удобрения, аммиак, азотную кислоту, метанол и другие химические материалы. Кроме того, продукция предприятия может использоваться в качестве сырья для производства взрывчатки и боеприпасов.

Удары по России — последние новости

В ночь на субботу, 13 июня, беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края РФ, в результате чего возник пожар на местном морском терминале.

Накануне беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на НПЗ. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт в Краснодаре.

Стратегия ВСУ сместилась на уничтожение маршрутов снабжения, что ставит армию РФ в затруднительное положение. В частности, украинские атаки на Керченский мост заставили оккупантов переориентироваться на уязвимый «сухопутный мост» через Донбасс, который теперь активно атакуют украинские дроны.

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Особенно сильное давление сейчас испытывает Крым. Повторные украинские атаки на Керченский мост с применением ракет, заминированных грузовиков и морских дронов привели к тому, что российская армия запретила использовать его для топливных цистерн и другого крупногабаритного транспорта.

По оценкам полковника запаса Владислава Селезнева, удары ВСУ по Чонгарскому мосту вместе с атаками на Крымский мост и паромные переправы создают критическую нагрузку на логистику оккупантов. Систематическое уничтожение этих узлов имеет накопительный эффект и уже ставит снабжение российской группировки на юге на грани коллапса, а у Украины есть ресурсы для дальнейшего усиления этого огневого давления.

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