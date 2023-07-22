В РФ готовят репрессии против "ура-патриотов": В Сеть слили секретные российские документы

Российское руководство готовится давить на своих "ура-патриотов", которых обвиняют в "дискретации политического руководства, деорганизации министерства обороны и армии и деморализации населения".

В Сети появилась информация, что в России готовят репрессии против ярых патриотов РФ. Среди них, в частности, Игорь Стрелков-Гиркин, Захар Прилепин, Олег Царев и другие.

Об этом сообщил российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Отмечается, что соответствующие документы "выплыли" в сеть после неудачного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнера". В них российским "ура-патриотам" предъявлено несколько обвинений, в том числе в дискретации политического руководства, деорганизации министерства обороны и армии и деморализации населения.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Первым в список попал экс-нардеп Партии регионов, предатель Украины Олег Царев. Также в списке известный российский террорист-писатель Захар Прилепин и депутат Госдумы Евгений Федоров.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Именно они обвиняются в дискредитации политического руководства России. В документе даже приводятся их цитаты, за которые их собственно и собираются "прижимать".

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

В "деорганизации минобороны и армии" обвиняют экс-главаря так называемой "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина, а также экс-советницу руководителя Госдумы Анастасию Кашеварову и депутата Госдумы Андрея Гурулева.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Третью группу людей обвинили в "деморализации населения". Туда вошли российская пропагандистка Татьяна Монтян и депутат Госдумы Михаил Делягин.

Напомним, российские правоохранители 21 июля задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина). Его забрали прямо из дома около полудня. В квартире Гиркина сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски.

Его обвиняют в публичных призывах в Интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

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