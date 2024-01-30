Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о полной неспособности США справиться с миграционным кризисом, разгоревшимся в одном из крупнейших штатов.

Об этом он написал в Сети.

Он рассказал о том, что Байден начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки.

"Все что угодно, чтобы защититься от наплыва мигрантов, бесконтрольно пересекающих южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, происходящего изнутри в результате действий самих американцев", — написал рупор Кремля.

По его словам, "официальный Вашингтон, который с таким увлечением поддерживает киевских неонацистов и, кажется, ничего кроме этого не замечает, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики".

Медведев добавил, что именно из-за своего бездействия власти США могут окончательно довести "до жара" население Техаса, которое уже сейчас серьезно задумалось об отделении.

"История знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Североамериканскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию. Все это привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч человек. Так или иначе Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго проникнуть в кризис. водоворот нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния. А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы", — добавил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил, что по премьер-министру Британии Рише Сунаку могут ударить кассетными снарядами в центре Киева.

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