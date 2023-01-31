В РФ хотят присвоить статус иноагента Лесе Украинке, а ее памятники заменить Кадыровым и Пригожинным.

В России много "своих орлов".

В Госдуме РФ предложили присвоить статус иноагента украинской писательнице, переводчице и культурному деятелю Лесе Украинке, а также снести все ее памятники. Вместо них хотят установить монументы руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину или главе Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом заявил российский депутат Андрей Гурулев в интервью местным СМИ.

Гурулев запротестовал против возложения цветов и детских игрушек к памятнику Лесе Украинке на Украинском бульваре, где чтят память о погибших в ракетном теракте в Днепре.

"Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть жив?", — сказал он.

По мнению россиянина, у РФ есть много своих "орлов", которыми можно заменить памятник.

"Он, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно совершить памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов... Главное-полет патриотической фантазии", – подытожил он.

У мемориала жертвам обстрела Днепра (памятник Лесе Украинке) в Москве ранее полиция задержала гражданку РФ Екатерину Вареник, которая вышла с одиночным пикетом под лозунгом "Украина нам не враги, а братья".

Добавим, что украинцы могут потопить "Москву". ТСН рассказывал, где и как это можно сделать.

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