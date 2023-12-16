В РФ инициативная группа официально поддержала кандидатуру Путина на выборах: кто в нее вошел

Президент РФ Владимир Путин, 8 декабря, во время встречи с "героями" России в Кремле Путин сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы.

Об этом пишет BBC.

Инициативная группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году. Таким образом, дан официальный старт президентской кампании.

"На мероприятие было зарегистрировано более 500 человек. В инициативную группу вошли секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов, режиссер Никита Михалков, певец Ярослав Дронов (Шаман), дирижер Валерий Гергиев, актер Владимир Машков, а также фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

Кроме того, завтра, 17 декабря, пройдет еще один съезд "Единой России", также единогласно поддержавший кандидатуру Путина.

Когда состоятся выборы в РФ

Центризбирком ранее объявил, что голосование на выборах сделают трехдневным – с 15 по 17 марта.

Тем временем оппозиция (в том числе оказавшаяся за пределами страны) подходит к выборам в состоянии тотальной зачистки на фоне войны в Украине — и спорит о стратегиях поведения.

Накануне, 14 декабря, диктатор Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию и так называемую "прямую линию", отвечая на вопросы журналистов и самих россиян.

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