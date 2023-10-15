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В РФ испугались приближавшегося к Крыму американского БПЛА и подняли истребитель

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В РФ испугались приближавшегося к Крыму американского БПЛА и подняли истребитель

Американский разведывательный БПЛА Global Hawk / Фото: Associated Press

Оккупанты заявляют, что дрон самостоятельно "выполнил разворот" от берегов Крыма.

В России заявили, что поднимали истребитель Су-27 из-за приближения к оккупированному Крыму американского разведывательного БПЛА RQ-4B "Global Hаwk" ВВС США.

Об этом сообщает Минобороны страны-агрессорки РФ.

"15 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к "государственной границе Российской Федерации". Для опознания воздушной цели и недопущения нарушения "государственной границы Российской Федерации" в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава очередных противовоздушной обороны сил", — говорится в сообщении.

Как заявляют в России, при приближении российского истребителя разведывательный БПЛА совершил разворот от берегов Крыма.

Напомним, утром 15 в оккупированном Севастополе раздались взрывы, которые были слышны в центре и севере города.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 за 15 октября: оккупанты пытаются ПРОРВАТЬ оборону!

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Дата публикации
Просмотры
675
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