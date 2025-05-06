В РФ из-за атаки неизвестных дронов закрыли ряд аэропортов

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 6 мая 2025 года в России закрыты аэропорты Калуги, Волгограда и Саратова из-за атаки дронов.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

Продолжают поступать подтверждения того, что идет атака неизвестных беспилотников сразу на несколько российских регионов. Росавиация объявила о закрытии аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова.

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Незадолго до этого российское ведомство объявило о закрытии московских аэропортов, расположенных к югу от российской столицы.

Калуга, Москва, Саратов и Волгоград расположены в сотнях километров друг от друга в разных регионах европейской части России.

Напомним, что ранее Москву атаковали неизвестные беспилотники.