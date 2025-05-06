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В РФ из-за атаки неизвестных дронов закрыли ряд аэропортов
Примечательно, что аэропорты расположены в разных уголках России.
В ночь на 6 мая 2025 года в России закрыты аэропорты Калуги, Волгограда и Саратова из-за атаки дронов.
Об этом сообщает российская служба ВВС.
Продолжают поступать подтверждения того, что идет атака неизвестных беспилотников сразу на несколько российских регионов. Росавиация объявила о закрытии аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова.
Незадолго до этого российское ведомство объявило о закрытии московских аэропортов, расположенных к югу от российской столицы.
Калуга, Москва, Саратов и Волгоград расположены в сотнях километров друг от друга в разных регионах европейской части России.
Напомним, что ранее Москву атаковали неизвестные беспилотники.