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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В РФ из-за атаки неизвестных дронов закрыли ряд аэропортов

Примечательно, что аэропорты расположены в разных уголках России.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 6 мая 2025 года в России закрыты аэропорты Калуги, Волгограда и Саратова из-за атаки дронов.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

Продолжают поступать подтверждения того, что идет атака неизвестных беспилотников сразу на несколько российских регионов. Росавиация объявила о закрытии аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова.

Незадолго до этого российское ведомство объявило о закрытии московских аэропортов, расположенных к югу от российской столицы.

Калуга, Москва, Саратов и Волгоград расположены в сотнях километров друг от друга в разных регионах европейской части России.

Напомним, что ранее Москву атаковали неизвестные беспилотники.

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