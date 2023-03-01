В РФ коммунисты хотят заставить школьников поднимать красный "флаг победы"

В России продолжается так называемое "победобесие" и зомбирование школьников "культом победы" во Второй мировой.
В России коммунисты предлагают обязать школьников по понедельникам поднимать красный "флаг победы" вместе с флагом РФ.
Соответствующий законопроект партия КПРФ внесла в Госдуму, информирует российское издание "РБК".
Коммунисты предлагают "торжественно поднимать" флаг в первый учебный день недели и снимать его в последний в соответствии с календарным учебным графиком.
"Поднятие в каникулярные периоды не проводится", – говорится в пояснительной записке.
Напомним, что в России вооруженные "вагнеровцы" устраивают агитацию школьникам и предлагают заполнить какую-то анкету.
Также сообщалось, что РФ вводит в школах и вузах военную подготовку по аналогии с СССР.
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