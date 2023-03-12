В РФ масштабное ДТП: столкнулись два десятка авто, много пострадавших (фото)

Один из подростков в тяжелом состоянии.

В России на трассе в Саратовской области столкнулся 21 автомобиль, в результате чего пострадали более 10 человек. ДТП произошло, как утверждают, из-за гололеда.

Об этом сообщили в местном Минздраве.

Российские врачи сначала сообщали, что в результате аварии пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Отмечается, что 11 россиян госпитализировали медики, двоих довезли в больницу попутным авто.

Впрочем, впоследствии уточнили, что количество пострадавших в аварии выросло до 15 человек. По предварительным данным, один из пострадавших подростков госпитализирован в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга. В других пострадавших переломы и ушибы.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в аварию попали грузовики и легковушки. На снимках видно, что в результате ДТП на трассе разбрасывало вещи. ;

ДТП в России / Фото: Фото из открытых источников

Как утверждают в Сети, причиной массового ДТП стали туман и гололедица. На трассе перекрыли движение.

Напомним, ранее на автотрассе рядом с селом Прасковьино в Ульяновской области России водитель большегрузного автомобиля не смог вовремя затормозить и наехал на автобус, который оказался зажатым между двумя грузовиками.

Как сообщалось, автобус с мобилизованными россиянами попал в ДТП в Башкирии. Очевидцы аварии говорят, что происшествие произошло из-за пьяного пассажира, который упал на руль автобуса.

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