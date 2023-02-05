В РФ мэр заставил детей петь антиукраинскую песню об "укр*пе" и "гробе" (видео)

В России ненависть к Украине прививают с самого детства.

В России продолжають зомбировать детей, распространяя антиукраинские настроения. В Сеть попало видео, как российские школьники под руководством взрослых пели песню об "укр*пе", "свастике" и "гробе".

Так, мэр города Котовск Тамбовской области Алексей Плахотников в соцсетях выложил видео, на котором он вместе с детьми поет антиукраинскую песню.

"На машине свастика, за рулем "укр*п". По полю, по полюшку на колесах гроб. А за этим полюшком бывший хулиган четко корректирует "Смерч" и "Ураган", — поют дети оккупантов на видео.

По данным российского издания "Холод", у мэра Котовска Алексея Плахотникова, который поет на видео вместе с детьми, ранее прошли обыски в рамках расследовании уголовного дела по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Из-за его действий в местном бюджете образовалась дыра в 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Луганской области оккупанты забирают детей в казацко-кадетские корпуса для "правильного патриотического воспитания".

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