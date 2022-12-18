В РФ местные власти сначала разрешили, а затем запретили митинг против войны в Буркина-Фасо

Чиновники испугались, что на митинге могут начать протестовать против войны в Украине

Администрация российского города Липецк выдала разрешение на проведение митинга 17 декабря против войны в Буркина-Фасо на одной из площадей города, однако позже изменила решение.

Об этом сообщает издание Медуза.

Сообщается, что местный житель Александр Григорьев подал заявку на проведение митинга с лозунгами "Мы за мир! Мы против войны в Буркина-Фасо!"

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После получения разрешения от мэрии он написал у себя в соцсети: "Я приглашаю вас на митинг против войны. А где она проходит, это дело даже не десятое".

Мужчина добавил, что он хотел бы провести митинг под лозунгом "Нет СВО!", но "при этом режиме нам приходится говорить на рабочем языке Эзопа".

Накануне проведения акции власти сообщили Григорьеву, что изменили свое решение и запрещают проведение митинга. Отказ в документе объяснили тем, что "намеренно указал на недостоверную информацию о целях митинга".

Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний россиянин пытался уехать в Грузию, его обвинили в попытке вступить в легион ВСУ "Свобода России".

Также мы информировали, что в России усилятся репрессии после вступления изменений в закон об "иностранных агентах".

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