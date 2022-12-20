В РФ мобилизовали россиянина, задыхающегося во сне: его признали годным к службе

В Казани (Республика Татарстан, РФ) мобилизовали мужчину, задыхающегося во сне из-за болезни.

Об этом пишет телеграм-канал BAZA.

Россиянин работает слесарем в казанском "Водоканале". Начальник попросил его сходить в военкомат для получения брони от мобилизации. Но там мужчине вручили повестку. В тот же день он был отправлен на полигон без прохождения медкомиссии.

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При этом у "мобика" с 2018 года диагностировано апноэ — нарушение дыхания, из-за которого кислород в организме падает вдвое ниже нормы.

При таком заболевании мужчина вынужден спать со специальным аппаратом и регулярно наблюдаться у врача, однако медиков с этой специализацией в военных частях нет.

Супруга все же добилась для него обследования. Врачебная комиссия внезапно присвоила призывнику категорию "А" (годен без ограничений), хотя изначально у него была "Б" (годен к военной службе с незначительными ограничениями).

Заодно медики отказались отправлять мобилизованного к профильному врачу-сомнологу, поскольку это платный специалист, а они якобы таким не доверяют. Передать аппарат для сна новоиспеченному оккупанту тоже отказались, так как начальник медсанчасти заявил, что "не будет за этим следить".

Теперь "мобик", по словам его жены, задыхается каждую ночь. На прошлой неделе уровень кислорода в его крови упал до 36% при норме в 95%.

Отметим, что в России во время мобилизации, на войну с Украиной "гребли" всех подряд, несмотря на состояние здоровья или востребованость профессии. Так, на одном из российских предприятий мобилизовали всех работников-инженеров и заменить их неким. Ранее в Москве мобилизовали россиянина, который не может ходить. Врачи посоветовали ему "приспосабливаться к окопу".

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк сообщил, что мобилизованный россиянин в среднем живет одну атаку.

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