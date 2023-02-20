В РФ на концерт с Путиным набирают массовку за 500 рублей: что им запретили

Зрителям запрещается одеваться в желтое и синее и приносить с собой плакаты.

В России набирают массовку через соцсети для митинга-концерта в Лужниках, который запланирован на 22 февраля по случаю годовщины признания Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и нападения на Украину.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Ожидается, что на концерте будет присутствовать диктатор Владимир Путин.

Желающим обещают заплатить за посещение концерта по 500 рублей. Также туда планируют согнать студентов московских ВУЗов и бюджетников.

Фото: t.me/bloodysx

Например, на концерт "добровольно-принудительно" собирают сотрудников московского метрополитена.

"В памятке для сотрудников подземки говорится, что на входе на стадион они должны быть не позднее 13 часов. Им нельзя приходить в форменной и специальной одежде или использовать логотип метрополитена", — отмечает телеграм-канал "Можем объяснить".

Также запрещается одеваться в желтое и синее — цвета украинского флага. Уже на месте зрителям выдадут флаги и прочую атрибутику. Приносить с собой плакаты нельзя.

Фото: Telegram / Можем объяснить

Кроме того, массовке нужно заранее оставить свои паспортные данные: ФИО, дату и место рождения, серию и номер паспорта, а также дату его выдачи. За явку на концерт пообещали 500 руб., которые обещают выплатить на следующий день.

Напомним, что диктатор Путин собирается праздновать годовщину войны в Украине и устраивает концерт в Лужниках.

Накануне он обратится к Федеральному собранию России. По мнению некоторых экспертов, во время этого обращения Путин может объявить о всеобщей мобилизации в РФ. Другие же считают, что диктатор может заявить, что "цели "спецоперации" достигнуты".

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