Контрактники не будут отпускаться с фронта. И есть только два варианта дороги домой с войны – либо мертвым в черном полиэтиленовом мешке, либо раненым в госпиталь. Еще вариант – сдаться в плен ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил об отмене сроков контрактов военных России во время мобилизации, оглашенной главой Кремля Путиным.

Об этом Жданов рассказал 25 сентября.

"В России срок контракта военнослужащих теперь не имеет значения. А время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования. Российские солдаты, вас сделали вечными военными, пока вас не убьют или не ранят", — обратился Жданов к контрактникам РФ.

По его словам, есть несколько вариантов пути домой для российского солдата – в полетелевом мешке или на носилках в госпиталь.

Он добавил, что Россию поставили на военные рельсы, и теперь каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет военнообязан с минимальным набором прав.

"Сейчас Дума быстро проголосует за то, чтобы устранить и плоскостопие, и сколиоз из списка освобождения от мобилизации. Имевшие деньги уже стоит на границе. Однако сегодня-завтра, я думаю, объявят о закрытии границ РФ со сопредельными государствами", — добавил. Жданов.

Напомним, на российско-грузинской границе образовалась пробка в 30 км.

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