В РФ началась мобилизация выходцев из Средней Азии после теракта в Москве — ЦНС

Некоторые люди соглашаются на заключение контракта с русской армией.

В России началась новая волна мобилизации выходцев из Средней Азии для войны против Украины.

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Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что российские власти использовали террористический акт в "крокус сити холл" для проведения мобилизации национальных меньшинств.

"Используя массовую казнь людей в Москве, россияне с одной стороны обвиняют Украину, а с другой начали облавы на выходцев из Центральной Азии. Работникам предлагают заключить контракт с ВС РФ или угрожают депортацией", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что некоторые люди соглашаются на заключение контракта с российской армией.

На учебных полигонах вдоль границы с Украиной зафиксировано прибытие первых партий гастарбайтеров из Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о подготовке РФ к наступлению и назвали вероятную цель Кремля.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин готовит россиян к затяжной войне против Украины.

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