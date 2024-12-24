В РФ начались серьезные проблемы с железной дорогой из-за войны против Украины — Bloomberg

Россия столкнулась с серьезными проблемами по доставке товаров в Китай из-за своей восточной железнодорожной сети, что показывает о еще одних трудностях для Москвы, возникших из-за развязанной против Украины войны.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В сообщении указывается, что АО "Российские железные дороги" на прошлой неделе одобрило сокращение на 30% своей инвестиционной программы на 2025 год из-за значительного роста стоимости заимствований.

"Увеличение количества грузов, связанных с войной, также усугубляет существующие узкие места, в то время как санкции влияют на трансграничные платежи. Эти факторы, вместе с давними логистическими проблемами, замедляют транспортировку таких товаров, как уголь и алюминий", — рассказывают в Bloomberg.

В российские компании MMI Research заявили, что в этом году российская железная дорога "переживает глубочайший спад со времен кризиса 2008-2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется".

В Bloomberg подчеркнули, что данная ситуация показывает напряженность внутри РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что посреди моря сломалось судно для вывоза российских войск из Сирии.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, чем Россия платит за оружие от КНДР.

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