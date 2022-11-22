В РФ назвали обыски в Лавре "войной против российского православия"

В то же время, в самой УПЦ МП, которой сейчас принадлежит Лавра, категорически отрицают свою связь с РПЦ.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал обыск СБУ в Киево-Печерской лавре "звеном в цепи военных действий против российского православия".

Об этом спикер Путина сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По его словам, действия СБУ якобы говорят о войне Украины с Русской православной церковью.

"На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против российского православия", – сказал он.

Обыски в монастырях УПЦ МП

Напомним, что утром, 22 ноября, СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах рассказали, обыск плановый и никак не связан со случаем, когда недавно в Лавре пели пророссийскую песню.

Кроме того, в Ровенской области правоохранители провели обыски в двух монастырях — Корецком ставропигиальном женском монастыре, который напрямую подчиняется синоду РПЦ и патриарху Кириллу в обход главы УПЦ МП Онуфрия и монастыри на севере Ровенщины, вблизи белорусской границы.

Также обыски провели территории помещений управления Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП (северная часть Ровенской области).

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УПЦ МП и война

Отметим, что УПЦ МП, которой сейчас принадлежит Лавра, категорически отрицает свою связь с РПЦ и патриархом Кириллом, открыто поддерживающим войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, в чем состоит "хитрость" заявлений УПЦ МП о том, что они якобы не имеют отношения к РФ. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается.

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