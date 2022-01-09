В РФ назвали условие, при котором диалог с США по "гарантиям безопасности" может ограничиться одной встречей

В РФ назвали условие, при котором диалог с США по "гарантиям безопасности" может ограничиться одной встречей

Переговоры РФ и США намечены на 10 января.

Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал возможным сценарий, при котором переговоры с представителями США в Женеве по так называемым гарантиям безопасности ограничатся одной встречей.

Об этом пишут росСМИ.

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По его словам, если у США не будет серьезной готовности обсуждать позицию Москвы, диалог может ограничиться одной встречей.

"Я ничего не могу исключать. Это возможный сценарий. И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий по этому поводу", — ответил Рябков на вопрос, могут ли переговоры ограничиться одной встречей, если США не проявят интереса.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности для обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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