В РФ не разрешили продавать новые айфоны, но магазины принимают заказы у наивных россиян

После полномасштабного российского вторжения в Украину компания Apple отказалась поставлять свою продукцию в террористическую страну, после чего правительство РФ включило товары Apple в список для так называемого "параллельного импорта" (то есть ретейлеры могут поставлять по "параллельному импорту" товары без разрешения правообладателей). Впрочем, ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявила, что новые телефоны, включая iPhone 14, "не могут легально находиться на российском рынке" без особых разрешений.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

В заявлении ассоциации говорится, что ретейлеры могут продавать телефоны, если у них есть сертификаты, декларации и специальная нотификация по характеристикам шифровальных средств и товаров ЕАЭС или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.

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Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники сказал российскому РБК, что ему "неизвестно, чтобы кто-нибудь в России или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14". Как указывается, в Едином реестре нотификаций ЕАЭС не упоминается, что на новые модели iPhone выдали такой документ.

В тоже время, хоть документов и нет, некоторые российские магазины уже открыли предзаказ на смартфоны. Некоторые отказались комментировать ситуацию.

"Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратила внимание на то, что ни один из маркетплейсов, уже принимающих заказы на iPhone 14, не получил нотификацию о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС — или заключение центра лицензирования и защиты государственной тайны за ФСБ. Без этого документа в России нельзя продавать смартфоны", – пишет Meduza.

К слову, в сентябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров утверждал, что, несмотря на санкции, продукцию Apple — в частности iPhone 14 — разрешат завозить в Россию через "параллельный импорт."

Ранее британцы нашли у Абрамовича миллиарды, обещанные украинцам.

Напомним, компания Apple представила новую линейку своих гаджетов, в частности iPhone 14. Что нового в iPhone 14 и iPhone 14 Plus, читайте здесь.

Как сообщалось, на всех iPhone обнаружили новую существенную уязвимость, которую злоумышленники маскируют под экран отключения и благодаря этому могут воровать данные пользователей.

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