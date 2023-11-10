В РФ недалеко от границы с Украиной расстреляли автомобиль с подполковником ФСБ

Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

В Брянской области России 9 ноября неизвестные расстреляли автомобиль пограничного управления. В результате нападения погиб подполковник ФСБ.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Утверждается, что автомобиль "УАЗ Патриот" российских пограничников был расстрелян накануне на окраине села Улица Брянской области.

Около 16:00 неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

В результате стрельбы был ранен заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ, подполковник Сергей Шатный. Он погиб на месте.

Карта с расположением села Улица Брянской области РФ

К слову, 8 ноября в оккупированном Луганске работники ГУР вместе с партизанами подорвали автомобиль с "депутатом народного совета ЛНР", экс-начальником управления "народной милиции" Михаилом Филипоненко. Он погиб.

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