В РФ неизвестные беспилотники атаковали нефтепровода "Дружба":  россиянам мерещатся дроны ВСУ

Об этом сообщают российские «СМИ».

Мол, все БПЛА сбила "российская ПВО", — говорится в сообщении.

По их информации, первые три взрыва раздались около 00:30. Через 15 минут — ещё несколько. Предварительно, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

«Отработала ПВО, все нормально! Люди не пострадали, повреждений также нет!», — «похвастался» глава Новозыбкова Александр Грек.

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Напомним, ранее беспилотник якобы напал на здание МВД в поселке Майской Белгородской области. Неизвестный БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на здание миграционного отдела.

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