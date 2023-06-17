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В РФ неизвестные беспилотники атаковали нефтепровода "Дружба":  россиянам мерещатся дроны ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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В РФ неизвестные беспилотники атаковали нефтепровода "Дружба":  россиянам мерещатся дроны ВСУ

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Якобы ВСУ атаковали дронами участок нефтепровода "Дружба" в районе города Новозыбков Брянской области.

Об этом сообщают российские «СМИ».

Мол, все БПЛА сбила "российская ПВО", — говорится в сообщении.

По их информации, первые три взрыва раздались около 00:30. Через 15 минут — ещё несколько. Предварительно, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

«Отработала ПВО, все нормально! Люди не пострадали, повреждений также нет!», — «похвастался» глава Новозыбкова Александр Грек.

Напомним, ранее беспилотник якобы напал на здание МВД в поселке Майской Белгородской области. Неизвестный БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на здание миграционного отдела.

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Дата публикации
Просмотры
111
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