В РФ неизвестные беспилотники атаковали нефтепровода "Дружба":  россиянам мерещатся дроны ВСУ

Якобы ВСУ атаковали дронами участок нефтепровода "Дружба" в районе города Новозыбков Брянской области.
Об этом сообщают российские «СМИ».
Мол, все БПЛА сбила "российская ПВО", — говорится в сообщении.
По их информации, первые три взрыва раздались около 00:30. Через 15 минут — ещё несколько. Предварительно, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
«Отработала ПВО, все нормально! Люди не пострадали, повреждений также нет!», — «похвастался» глава Новозыбкова Александр Грек.
Напомним, ранее беспилотник якобы напал на здание МВД в поселке Майской Белгородской области. Неизвестный БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на здание миграционного отдела.
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