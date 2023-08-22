В РФ обнаружили желто-голубой дрон с надписью "Слава Украине" (фото)

В Тверской области в лесу нашли желто-голубой беспилотник с надписями "Слава Украине" и "Героям слава". Дрон забрали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"БПЛА самолетного типа длиной около метра утром 21 августа нашел пенсионер из села Рудня Жарковского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у беспилотника повреждено крыло.

Фото: Baza

Как сообщалось, россияне заявили о попытке атаки БПЛА по башне связи в Московской области в ночь на 22 августа. Утверждается, что БПЛА был якобы подавлен силами радиоэлектронной борьбы, поэтому изменил курс и только задел антенную тарелку.

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