В РФ один трамвай врезался в другой – люди вылетали на оживленную дорогу: много пострадавших (видео)

В российском Кемерове утром 6 июня столкнулись два трамвая. По последним данным, в результате аварии пострадали почти сто человек, есть погибший.

Об этом пишут российские СМИ.

В оперативных службах сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В региональном управлении Следственного комитета РФ добавили, что трамваи столкнулись на шоссе Логово около 7:30 утра на Кузнецком мосту.

На кадрах камер видеонаблюдения, которые публикуют российские телеграмм-каналы, видно, как один из трамваев на большой скорости входит в поворот, в этот момент у него открывается задняя дверь, после чего люди падают на проезжую часть. Затем трамвай врезается в другой трамвай, стоящий на остановке.

В Кемеровской электротранспортной компании заявили, что среди причин ДТП – техническая неисправность и человеческий фактор. При этом в Кемеровской электротранспортной компании уверяют, что трамвай проходил техобслуживание 2 июня.

По словам главы города, износ трамваев в Кемерове достигает 90%.

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