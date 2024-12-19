В РФ оккупант плодотворно провел отпуск: убил дочь, ранил сына и жену и выбросился из окна

Оккупант так заскучал по семье, что пригласил их из Якутии в Ростов, где изрезал ножом.

В РФ оккупант из Якутии, получивший недельный отпуск из зоны боевых действий, зарезал свою 14-летнюю дочь, ранил жену и сына и совершил самоубийство.

Об этом пишет российской издание "Медиазона".

Оккупант взял недельный отпуск, чтобы встретиться с семьей. Поскольку приехать домой и вернуться назад за это время он не успелы бы, родственники сами приехали в Ростов-на-Дону из Якутии. За полученные за военные преступления деньги он оплатил дорогу супруге, 14-летней дочери и 10-летнему сыну.

На съемной квартире семья "традициионно" устроила пьянку. Из-за ранения оккупант был противопоказан алкоголь, однако тот изрядно напился. Во время ссоры военный преступник напал на 14-летнюю дочь. Он нанес ей беспорядочно порядка шести ножевых ранений. Девочка скончалась сразу.

Находясь в состоянии аффекта, мужчина стал беспорядочно наносить удары ножом сыну и жене. Супруга тоже получила ранение, но смогла вырваться к соседям и попросить о помощи.

10-летнего сына и мать детей доставили в больницу с порезами и колотыми ранами. Оккупант покончил с собой.

Отметим, что в РФ случаи, когда вернувшийся с войны против Украины "герой СВО" совершает новые преступления, стали обыденностью.

Ранене сообщалось, что в РФ зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы замести следы. Другой зэк-вагнеровец, осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину. Еще один мигрант-вагнеровец в Москве изнасиловал 14-летнюю дочь другого оккупанта.

Также сообщалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.