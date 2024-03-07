В РФ – опасность атаки БПЛА: "со стороны Украины" к Воронежской области якобы приближаются беспилотники

Тревожная ночь выдалась у россиян.

В Воронежской области фактического объявлена воздушная тревога из-за якобы атаки украинских беспилотников.

Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! "Со стороны Украины" к Воронежской области "приближаются беспилотники". "Силы ПВО готовы", — сообщили в официальном Telegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В нем также расписали алгоритм действий для россиян. Итак, что им советуют:

мол, следите за уведомлениями от правительства области или МЧС России.

будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – к зданию, парковке, подземному переходу.

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"Если вы заметите БПЛА раньше, чем придет дополнительный сигнал опасности, немедленно соблюдайте правила при обнаружении БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что над Тульской областью якобы "уничтожены" два беспилотника, а в нескольких регионах России объявлена ракетная опасность.

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