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В РФ – опасность атаки БПЛА: "со стороны Украины" к Воронежской области якобы приближаются беспилотники

В РФ – опасность атаки БПЛА: "со стороны Украины" к Воронежской области якобы приближаются беспилотники

Иллюстрация. Россияне утверждают, что "со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники". / Фото: ТСН.ua

Россияне убеждают, что "силы ПВО" готовы.

Тревожная ночь выдалась у россиян.

В Воронежской области фактического объявлена воздушная тревога из-за якобы атаки украинских беспилотников.

Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! "Со стороны Украины" к Воронежской области "приближаются беспилотники". "Силы ПВО готовы", — сообщили в официальном Telegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В нем также расписали алгоритм действий для россиян. Итак, что им советуют:

  • мол, следите за уведомлениями от правительства области или МЧС России.
  • будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – к зданию, парковке, подземному переходу.

"Если вы заметите БПЛА раньше, чем придет дополнительный сигнал опасности, немедленно соблюдайте правила при обнаружении БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что над Тульской областью якобы "уничтожены" два беспилотника, а в нескольких регионах России объявлена ракетная опасность.

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