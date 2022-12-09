В РФ оппозиционера Яшина посадили на 8,5 лет за "фейки о Буче"

Сам Яшин заявил, что авторы приговора "слишком оптимистично оценивают перспективы Путина".
В России оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Об этом сообщает "Медиазона".
После освобождения ему еще четыре года будет запрещено пользоваться Интернетом. Яшина признали виновным в распространении так называемых "фейков" о российской армии в связи с его стримом о массовых убийствах жителей Бучи.
Прокурор посадить оппозиционера на 9 лет. Суд посчитал его "вину" в распространении "фейков" о российской армии полностью доказанной. Яшин своей вины не признал.
"Суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично", – отметил он.
Яшин уверен, что он и его соратники выиграли это дело и объяснил, почему так думает.
"Мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение "врага народа" в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времён холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор", – считает политик.
На заседание суда пришли десятки людей, чтобы поддержать оппозиционера, но попасть в здание смогли не все.
Мещанский суд: «правосудие» всех не переварит pic.twitter.com/NV7vesMM4B— Михаил Лобанов (@muzh_Zapolskoy) December 9, 2022
Отметим, что на данный момент это самый строгий приговор по статье о "фейках" про российскую армию. Ранее на 7 лет был осужден московский муниципальный депутат Алексей Горинов, призывавший вывести российские войска из Украины.
Что известно об Илье Яшине
Илья Яшин – российский политический и общественный деятель. После убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова работал над завершением подготовленного Немцовым исследования об агрессии РФ на Донбассе "Путин. Война". После 24 февраля публично выступил против войны. В апреле оппозиционер провел стрим, в котором рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче российскими оккупантами.
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