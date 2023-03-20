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В РФ открыли "уголовное дело" в отношении прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Следственном комитете РФ уверяют, что Путин якобы пользуется иммунитетом как глава государства.

Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, ранее издавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении СК РФ в Telegram.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Акане (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айтали (Rosario Salvatore Aitala) и Херардо Угаль ", – говорится в сообщении.

В СК РФ уверяют, что якобы оснований для ареста Путина нет. Также в СК заверили, что Путин, как глава государства, пользуется "абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств".

Напомним, ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львова-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

Кроме того, ранее информировали, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1095
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