- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
В РФ оценили прогресс в переговорах с США по визам
Диалог с Вашингтоном в визовой сфере продвигается медленно.
Переговоры между Россией и США в сфере выдачи виз происходят очень медленно и пока не дают значительных результатов.
Об этом заявил российский посол в США Дарчиев в интервью росСМИ.
«Мы стараемся, пока больших прорывов нет», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о наличии сдвигов в дипломатических переговорах между Москвой и Вашингтоном.
Дарчиев также прокомментировал встречу президентов России и США в узком составе. По его словам, общая атмосфера переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была «в целом позитивной».
Напомним, ранее мы писали о том, что появились подробностио чем говорили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время встречи в аэропорту Анкориджа.