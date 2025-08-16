В РФ оценили прогресс в переговорах с США по визам

Виза / © Getty Images

Реклама

Переговоры между Россией и США в сфере выдачи виз происходят очень медленно и пока не дают значительных результатов.

Об этом заявил российский посол в США Дарчиев в интервью росСМИ.

«Мы стараемся, пока больших прорывов нет», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о наличии сдвигов в дипломатических переговорах между Москвой и Вашингтоном.

Реклама

Дарчиев также прокомментировал встречу президентов России и США в узком составе. По его словам, общая атмосфера переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была «в целом позитивной».

Напомним, ранее мы писали о том, что появились подробностио чем говорили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время встречи в аэропорту Анкориджа.