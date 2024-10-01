Кремль не хочет возобновлять соглашение, прежде всего из-за поддержки Соединенными Штатами Украины.

Россия не планирует обсуждать с США подписание нового договора по ограничению стратегических ядерных вооружений в текущем формате этого соглашения.

Об этом 1 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что в настоящее время невозможно обсуждать стратегические наступательные вооружения без привлечения к переговорам европейских государств и не принимая во внимание "военную и ядерную инфраструктуру в Европе" и другие элементы стратегической безопасности.

Отметим, что срок действия настоящего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений под названием New START истекает 5 февраля 2026 года.

Вероятно, Кремль не хочет возобновлять соглашение, прежде всего, из-за поддержки Соединенными Штатами Украины.

"Хотя Москва, подобно США, продолжает соблюдать ограничения по боеголовкам, ракетам и бомбардировщикам, установленным соглашением", — сообщает агентство Reuters.

В то время как президент США Джо Байден назвал это решение Путина "большой ошибкой".

Напомним, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально стал генсеком НАТО, заменив на этом посту Йенса Столтенберга.

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