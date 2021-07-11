В РФ пассажир открыл аварийный люк самолета: люди теряли сознание из-за жары

В РФ пассажир открыл аварийный люк самолета: люди теряли сознание из-за жары

На борту самолета отказала система кондиционирования.

В московском аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва-Анталия открыл в самолете люк аварийного выхода, потому что было жарко в салоне.

Как пишет The Insider, вылет из Москвы задержали и людям около часа пришлось сидеть в салоне с неработающим кондиционером, некоторые теряли сознание.

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Открытие аварийного выхода привело к тому, что раскрылся спасательный трап. В результате вылет лайнера задержался еще больше, людям пришлось провести на борту более 2 часов.

Какие меры ждут человека, открывшего люк — пока неизвестно.

В Шереметьево пассажир открыл люк аварийного выхода из-за духоты



Рейс Москва — Анталья задержали, на борту отказала система кондиционирования. Как пишет Mash, пассажиры просидел в закрытом пространстве два часа, некоторые потеряли сознание. https://t.co/oGX6dGRui8 pic.twitter.com/q8zKu9lkFp — # говоритмосква (@govoritmsk) July 11, 2021

Напомним, откупорили очередной скандал: почему понятие "русское шампанское" является абсурдным и что говорят в Европе. Шампанское с французского региона Шампань теперь, по российским требованиям, надо переименовать в "игристое вино".

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