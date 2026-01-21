ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

«Скрепи» во всей красе: в РФ педагог суворовского училища изнасиловал ученика в бане

В России воспитатель суворовского училища получил 8 лет за насилие над будущим оккупантом.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Фото иллюстративное из российских пропагандистских источников

Фото иллюстративное из российских пропагандистских источников

В российском Екатеринбурге педагога местного суворовского военного училища заключили к восьми годам заключения за сексуальное насилие над учеником в бане.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что педагог пригласил воспитанника на дачу попариться в бане, где совершил в отношении него действия сексуального характера.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении. Педагог-насильник также обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда.

Напомним, что в России семинаристы снимали гей-порно прямо в храме РПЦ.

