«Скрепи» во всей красе: в РФ педагог суворовского училища изнасиловал ученика в бане
В России воспитатель суворовского училища получил 8 лет за насилие над будущим оккупантом.
В российском Екатеринбурге педагога местного суворовского военного училища заключили к восьми годам заключения за сексуальное насилие над учеником в бане.
Об этом передают российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что педагог пригласил воспитанника на дачу попариться в бане, где совершил в отношении него действия сексуального характера.
«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении. Педагог-насильник также обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда.
