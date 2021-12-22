В РФ под Челябинском взорвался газопровод, в небо взвился огненный факел высотой несколько метров: видео

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
В Российской Федерации в ночь на среду, 22 декабря, в Челябинской области взорвался и загорелся отвод магистрального газопровода.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что на месте происшествия наблюдается факельное горение.
"Горит отвод магистрального газопровода вблизи поворота на Чебаркуль. В небо взвился огненный факел высотой несколько метров", — говорится в материале.
По данным издания, пострадавших в результате инцидента нет, а угроза для населенных пунктов отсутствует. "Пожар локализован участком трубы. Газопровод перекрыт", — рассказал изданию собеседник, пожелавший остаться анонимным.
Как пишет "ТАСС" со ссылкой на МЧС России, горение на газопроводе в Челябинской области ликвидировано.
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