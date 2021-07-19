В РФ под заброшенным домом обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием (фото)

Первым владельцем здания был сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

В Ленинградской области журналисты обнаружили заброшенный дом, а под ним огромный бетонный бункер.

Как сообщает Фонтанка.ру, дом находится в 40 километрах от Петербурга, во Всеволожском районе. Строение заброшено, но под ним скрытый массивный бетонный бункер. Вход туда был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми — тяжелая бетонная плита, которая опускалась и поднималась с помощью мощного гидравлического устройства. Механизм запуска также замаскирован.

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В помещении до сих пор находятся камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники. Камеры закрывались на стальные двери. Рядом с домом есть баня с тайной дверью, откуда можно было попасть в колодец глубиной в несколько бетонных колец, на дне которого была печь, как в крематории.

Первым владельцем здания был сотрудник УФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний РФ), который ушел в отставку еще в 2004 году, а следующим — интересный петербуржец, который официально сменил свою фамилию на Эскобар. В ближайшее время российские СМИ опубликуют подробную информацию о загадочном здании с тюрьмой.

Фото: 47news

Фото: 47news

Напомним, в Британии археологи обнаружили кости 12 человек под зданием приюта для нетрудоспособных. Что за событие произошло в здании — пока неизвестно.

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