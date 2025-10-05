ТСН в социальных сетях

Мир
347
1 мин

В РФ поднялись в небо стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи

С аэродрома «Оленья» поднялись в небо бомбардировщики Ту-95МС.

Игорь Бережанский
Российский бомбардировщик Ту-95

В России в ночь на 5 октября в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья».

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Отмечен взлет четырех бортов Ту-95мс по состоянию на 00:50, но их количество может измениться в течение ночи.

Все борта держат курс по направлению пусковых рубежей в пределах Каспийского региона.

Ориентировочно пуски ракет могут произойти с 03.30 до 5.30.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 5 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.

