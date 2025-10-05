- Дата публикации
В РФ поднялись в небо стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи
С аэродрома «Оленья» поднялись в небо бомбардировщики Ту-95МС.
В России в ночь на 5 октября в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья».
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Отмечен взлет четырех бортов Ту-95мс по состоянию на 00:50, но их количество может измениться в течение ночи.
Все борта держат курс по направлению пусковых рубежей в пределах Каспийского региона.
Ориентировочно пуски ракет могут произойти с 03.30 до 5.30.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 5 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.