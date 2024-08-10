В России один из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова получил помилование после подписания контракта с Минобороны РФ в колонии и теперь воюет в Украине.

Об этом сообщают РосСМИ.

Темирлан Эскерханов присоединился к одному из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задания в зоне так называемой "специальной военной операции" — контракт подписан на год.

В 2017 году Эскерханов был признан виновным в убийстве Бориса Немцова. Он входил в преступную группу, совершившую убийство: следил за политиком и указал место, где находился Немцов. Во время пребывания в СИЗО он жаловался на задержки в судебном процессе и плохие условия содержания, подавая иски в ЕСПЧ. В 2017 году ЕСПЧ присудил ему компенсацию в размере шести тысяч евро за моральный ущерб.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля. В 2017 году суд приговорил к длительным срокам пять человек из Чечни, включая офицеров силовых структур. Среди них были Заур Дадаев, признанный непосредственным исполнителем убийства, братья Анзор и Шадид Губашев, а также Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они свою вину отрицают. Заказчики убийства остаются неизвестными, а расследование было раскритиковано близкими Немцова, подозревающими в причастности руководство Чечни или России.

Напомним, 16 февраляскончался российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии на Ямале. Причина его смерти пока неизвестна, но западные лидеры обвиняют режим Владимира Путина. Это событие стало частью продолжительной серии убийств, характеризующих современную Россию.