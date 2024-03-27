В РФ после теракта в "Крокусе" развернули "охоту" на мигрантов: к чему это может привести

После теракта в Подмосковье в РФ силовики устраивают облавы на мигрантов из Центральной Азии, а в российском обществе – увеличение проявлений ксенофобной агрессии.

После теракта в Крокус Сити Холи в Подмосковье российские силовики устроили массовые рейды в местах, где проживают мигранты из Центральной Азии. Также сообщалось, об увольнении граждан Таджикистана с работы.

Проявления ксенофобии в РФ

Как передает таджикистанская служба Радио Свобода/Озоди, таджистанские мигранты в России сообщили, что после теракта они чаще сталкивались с проявлениями ксенофобной агрессии.

В городе Благовещенске Амурской области неизвестные подожгли торговый павильон, принадлежавший мигрантам.

В Калуге группа неизвестных избила на улице трех граждан Таджикистана, один из них был госпитализирован.

В разных регионах России клиенты отказываются от услуг таксистов таджикской национальности.

Житель Таджикистана сообщил, что днем 23 марта полицейские в Москве задержали его двух братьев и сына и до сих пор нет никакой информации об их судьбе.

Последствия таких проявлений для России

К чему могут привести такие настроения, рассказал политолог Александр Морозов, передает FREEДОМ.

По его словам, в прошлом Кремлю удавалось всегда предотвращать большие всплески ненависти к нацменьшинствам и гасить такие проявления.

Эксперт напомнил, что в рядах армии РФ и силовых структурах достаточно много выходцев из Татарстана, Башкортостана, Бурятии и других национальных республик РФ.

"Не говоря уже о том, что значительная часть преданных путинских силовиков – выходцы из системы Кадырова. Иными словами, за счет этого всегда удавалось купировать ситуацию", – отметил Морозов.

Однако сейчас ситуация другая, перегретая войной, говорит эксперт. И трудно спрогнозировать, какова будет дальнейшая реакция.

"Мне кажется, что Кремль рассчитывает на то, что, несмотря на сегодняшние всплески ненависти по отношению к гражданам Центральной Азии, сейчас многие из них уедут обратно, но потом снова вернутся. Кстати, так было в начале кремлевской агрессии в 2022-м. Тогда, в феврале и марте, как только началась полномасштабная агрессия против Украины, многие трудовые мигранты из Центральной Азии быстро уехали, потому что не понимали, что будет дальше, но они вернулись через буквально три-четыре месяца назад. Я думаю, что Кремль рассчитывает сейчас на такой же сценарий, что они сейчас убегут и вернутся", – сказал Морозов.

Насилие силовиков в отношении подозреваемых в теракте

Эксперт также обратил внимание на то, что весь мир шокирован жестокими действиями российских силовиков в отношении подозреваемых.

"Кремль показывает ужасные кадры насилия. И весь мир шокирован тем, в каком состоянии задержаны. И непонятно почему, зачем это нужно, зачем такое насилие со стороны государства и силовиков над этими задержанными, эти ужасные кадры", — подытожил политолог.

Напомним, что из-за всплеска ксенофобии к выходцам из Центральной Азии после теракта в Подмосковье Кыргызстан призвал своих граждан посещать Россию только в случае необходимости. Также сообщалось, что даже на оккупированных территориях россияне проверяют граждан Таджикистана.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В РФ сообщили, что жертвами атаки стали 140 человек. Часть из них погибла от огнестрельных ранений, часть – во время пожара.

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