В РФ предлагают лишать некоторых мужчин гражданства за отказ воевать: о ком идет речь

Мигрантов, получивших российский паспорт, предлагают лишать гражданства за нежелание участвовать в войне против Украины. Такое мнение высказал глава комитета РФ Александр Бастрыкин.

Об этом пишет российское издание "Новое время".

"Всех на "СВО!"

В комитете считают, что мигрантов нужно вовлечь в боевые действия, ведь "специальная военная операция" продолжается. "Если ты не готов, будучи гражданином РФ исполнять свой военный долг, нужно принимать решение о лишении такого человека гражданства", – издал Бастрыкин.

Отмечается, что уже было немало случаев, когда мигрантов забирали на войну, чтобы закрыть потребность в очередной порции "пушечного мяса". В частности, огласку приобрели следующие инциденты:

в миграционном центре "Сахарово" в Москве мигрантам подкладывали на подпись контракты для участия в войне;

в нескольких регионах России происходили рейды по поиску мужчин, недавно получивших российское гражданство и не вставших на военный учет, им на месте вручали повестки или же сразу отвозили в военкомат;

на войну в Украине пытались вербовать не только мужчин-мигрантов, но и женщин, гражданок Кыргызстана и других стран Центральной Азии, предлагая высокую зарплату за работу поварами и медсестрами в воинских частях, дислоцированных на оккупированных территориях Украины и непосредственно на фронте.

Известно, что новая редакция закона "О гражданстве Российской Федерации", в которой говорится о лишении приобретенного гражданства за уклонение от военной службы Владимир Путин подписал в апреле этого года.

Напомним, в Беларуси планируется принять ряд важных изменений для военнообязанных. В частности, должны начать посылать по СМС-сообщению. Также будет усилена ответственность для уклоняющихся за неявку в военкоматы.

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