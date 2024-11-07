В РФ предлагают забрать деньги у тех, кто "уехал и отрицательно отзывается о России"

Госдума может приступить к рассмотрению нового законопроекта уже на следующей неделе.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российский парламент разрабатывает меры по борьбе с теми, "кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России".

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в Госдуме обсуждаются меры, "позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его".

Он также подчеркнул, что Госдума прорабатывает законопроект, устанавливающий порядок выплаты средств лицам, объявленным "иностранными агентами", за интеллектуальную деятельность.

Он предполагает, что любые доходы, полученные "иностранными агентами" от творческой деятельности, будут зачисляться специальные рублевые счета, открытие которых станет обязательным для таких лиц. Иные способы выплаты денежных средств будут запрещены.

"Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны", – заявил Володин.

Напомним, что между избранным президентом США Дональдом Трампом и Россией еще до инаугурации могут начаться непубличные переговоры по Украине.

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