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В РФ предложили нанести ядерный удар по Нидерландам, чтобы "поставить Европу на колени"

В РФ предложили нанести ядерный удар по Нидерландам, чтобы "поставить Европу на колени"

Депутат Гурулев предлагает нанести ядерный удар по Нидерландам / Фото: The Moscow Times

На российском ТВ снова угрожают ядерным оружием Западу.

Российский депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по Нидерландам, чтобы "поставить Европу на колени".

Об этом он заявил в эфире шоу пропагандиста Владимира Соловьева.

Депутат заявил, что 50–60% обеспечения Европы углеводородами находится в Нидерландах, поэтому по ним нужно нанести ядерный удар.

"Представляете в Голландии на побережье. У военных это называется жирная цель. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб, чтобы Европа стала на колени. Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса", — заявил депутат.

Правда, он почему-то не предполагает, что в ответ может полететь ядерная ракета на Москву, которая разрушит российскую столицу.

Напомним, ранее сообщалось, что США осуществили тестовый запуск ракеты, способной достать Кремль.

Кроме того, мы ранее информировали, чтоСоловьев впал в истерику из-за "ядерца" Украины.

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