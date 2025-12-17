В РФ при подозрительных обстоятельствах скончался сотрудник военной компании Сербии: Вучич ожидает объяснений

В Москве умер представитель компании Jugoimport SDPR Радомир Куртич

В России при загадочных обстоятельствах скончался представитель компании Jugoimport SDPR Радомир Куртич. Он был обнаружен мертвым 17 ноября 2025 года на улице в Москве.

Об этом сообщает Blic.

Детали о смерти серба Радомир Куртича в Москве

Отмечается, что Радомир Куртич находился в Москве второй термин как представитель «Югоимпорта СДПР». Комиссия предприятия посетила офисы в Москве и обнаружила, что там пропало большое количество документов, а также жесткие диски с компьютеров.

Власти Сербии ожидали выводов судебно-медицинской экспертизы от российских властей, впрочем так их и не получили. Следственные органы России не предоставили ни одной официальной информации о происшествии сербской стороне.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нельзя никого обвинять, пока не будет веских доказательств.

«Но мы требуем всю необходимую информацию от представителей РФ и российской государственной безопасности», — заключил он.

Ранее в России скончался советский и российский ученый Валериан Соболев, занимавшийся разработкой ракетного вооружения. В РФ его называли «легендой оборонной промышленности». В частности, он работал над созданием самоходных пусковых установок и наземного оборудования для стратегических ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами «Темп-2С».

Также ученый возглавлял конструкторские работы по созданию пусковых систем для мобильных ракетных комплексов «Пионер», «Пионер-3», «Искандер» и подвижного грунтового комплекса с МБР «Тополь».

Россиянину было 88 лет. Причиной смерти, по данным РосСМИ, стала болезнь.