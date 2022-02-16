В РФ пригрозили Украине "фатальными последствиями" в случае "резких движений" на Донбассе

В РФ пригрозили Украине "фатальными последствиями" в случае "резких движений" на Донбассе

В МИД России заявили, что "любой выстрел" на Донбассе может стать фатальным для Украины.

В России пригрозили Украине, что "любое резкое движение на линии соприкосновения может привести к фатальным последствиям".

Об этом заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова.

"Нас интересует другое: то, что эта страна (Украина — Ред.) с горячей фазой "внутреннего противостояния" (так Россия называет войну на Донбассе — Ред.), и поэтому состояние людей, в том числе их моральное состояние, имеет значение, потому что любое резкое движение, в том числе на линии соприкосновения, любой выстрел, любая провокация в конце концов может привести к каким-то фатальным последствием", — сказала Захарова.

Кроме того, она считает, что власти России и Украины, несмотря на противоположные подходы к двусторонним и международным проблемам, заявляли примерно одно и то же по поводу вероятного вторжения РФ.

Накануне, 15 февраля, в минобороны России заявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск.

На следующий день минобороны РФ опубликовало видео, как после учений вывозит из оккупированного Крыма военную технику.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не видит никакого отвода российских войск.