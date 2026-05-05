В РФ прикрыли завод металлическими решетками – и все равно получили удар: какие последствия

В российских Чебоксарах в ночь на 5 мая сообщили об ударе по предприятию «ВНИИР-Прогресс», которое связывают с производством навигационных систем для российского вооружения. В российских пабликах утверждают, что по заводу могла попасть ракета FP-5 "Фламинго", однако официального подтверждения типа вооружения пока нет.

Об этом сообщают российские медиа и телеграмм-каналы, передает Defense Express.

По предварительным данным, удар потерпело акционерное общество «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Предприятие расположено более 900 километров от границы с Украиной и специализируется на разработке и производстве защищенных от препятствий навигационных систем.

В частности, завод связывают с производством антенн спутниковой навигации "Комета". Такие модули, по открытым данным, используются в российских беспилотниках, крылатых и баллистических ракетах.

В сети публикуют фотографии и видео последствий атаки. На кадрах видны поврежденные здания и задымление. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Ранее предприятие уже попадало под удар. В частности, 5 июля 2025 года по нему, по сообщениям, атаковали дальнобойные беспилотники. После этого россияне начали усиливать защиту зданий металлическими решетками — так называемыми «мангалами», которые должны уменьшить последствия ударов дронов.

Впрочем, такая защита вряд ли может быть эффективной против крылатых ракет или боеприпасов с большой боевой частью. Именно поэтому возможное применение FP-5 «Фламинго», если эта информация подтвердится, могло бы иметь более серьезные последствия для предприятия, чем атака обычными дронами.

«ВНИИР-Прогресс» считается принципиальным предприятием для русского военно-промышленного комплекса. Его продукция может использоваться в системах навигации для дронов и ракет, применяемых Россией в войне против Украины.

Поэтому завод уже не впервые фигурирует в сообщениях об ударах по российским военным объектам. После предварительных атак россияне пытались усилить защиту предприятия, в частности, установкой металлических конструкций вокруг зданий.

FP-5 «Фламинго» — украинская дальнобойная крылатая ракета, связываемая с ударами по объектам в глубоком тылу России. В то же время, официально тип вооружения, примененного по заводу в Чебоксарах, пока не подтвержден.

Что известно о последствиях атаки

Российские источники сообщают о серии взрывов в Чебоксарах утром 5 мая. Местные жители публиковали видео с дымом в районе вероятного поражения.

Также в российских пабликах появилась информация, что обломки беспилотника свалились на один из торговых центров в городе. По этим сообщениям, поврежден фасад и остекление здания. Информации о пострадавших пока нет.

Местные власти традиционно заявляют о работе противовоздушной обороны. В то же время жители региона в соцсетях жалуются на взрывы и спрашивают, почему ПВО не смогла защитить город.

