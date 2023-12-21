В РФ пропагандист Прилепин предложил захватить Узбекистан: Ташкент отреагировал

Российский пропагандист и военный преступник Захар Прилепин предложил Кремлю захватить страны бывшего СССР, в частности Узбекистан.

В своем выступлении пропагандист выразил увереность, что РФ победит в войне с Украиной и после этого перейдет к агрессии по отношению к другим странам.

"Кто нам после парада в Киеве запретит что-либо делать на евразийской территории? Никто", – заявил Прилепин.

Он предложил Кремлю захватить страны бывшего СССР, откуда в РФ едуть мигранты.

"Чтобы не здесь их учить (русскому языку – ред.), а там уже в Узбекистане, допустим. Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского Союза, что позволит нам в любой момент сказать: “Так как два миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это", – сказал пропагандист.

Ответ Узбекистана

После скандального заявления Прилепина посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана. Но портить отношения с РФ Ташкент боиться, ведь в официальном заявлении МИД содержатся "дифирамбы" в адрес россиян.

"Такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", – говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что такие заявления носят "заведомо провокационный характер".

В свою очередь посол России цинично заявил, что в РФ якобы "никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

Напомним, что 6 мая 2023 года, в России взорвался автомобиль, в котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб Захар Прилепин. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Атеш", его представители заявили, что "охотились за Прилепиным с начала года".

Что известно о личности пропагандиста Прилепина, сообщал ТСН.ua.

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