В РФ прислали повестку без вести пропавшему моряку из крейсера "Москва" — росСМИ

В России военкомат прислал повестку моряку из крейсера "Москва" — он с апреля считается пропавшим без вести.

В Санкт-Петербурге военкомат прислал повестку семьи Михаила Т. (имя изменено – ред.), считающегося без вести пропавшим.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Военкомат просит прибыть Михаила для уточнения документов военного учета по мобилизации. За неявку без уважительной причины ему угрожают ответственностью. Однако, как рассказала семья моряка, о нем уже полгода нет никаких известий. Михаил был поваром на флагмане Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва".

"Повестка может быть для него еще одним лучом надежды", — рассказали друзья Михаила о реакции матери на получение повестки.

Отмечается, что юридически Михаил до сих пор проходит срочную службу. То, что юридически он считается пропавшим без вести, чиновники в военкомате могут и не знать. Поэтому журналистам они сказали, что ошибочно могли прислать повестку Михаилу.

Как рассказал один из друзей пропавшего без вести, Михаил пошел в армию, потому что решить "альтернативным путем" вопрос призыва он не мог. До срочной службы в армии Михаил работал по профессии — осматривал вагоны на станции для сортировки. Все друзья отговаривали Михаила от службы, но мать сказала, что это поступок настоящего мужчины.

После уничтожения корабля силами ВСУ Михаила никто не видел. Выжившие говорили, что видели кока перед взрывом. Он шел в состав с едой, после чего его никто не видел.

Что произошло на крейсере "Москва"

На крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. Вечером, 14 апреля, в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. Официально в РФ признали 27 пропавших без вести и 17 погибших. 396 военных якобы эвакуированы.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Пытались сбежать из крейсера "Москва" на плоту

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