В РФ продолжается коллапс в аэропортах: зафиксированы миллиардные убытки, Путин начал "чистки" в правительстве

Ситуация в российских аэропортах 7 июля

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Из-за атак беспилотников в течение двух дней в России были отменены и задержаны более 2000 рейсов. Авиакомпании могли понести убытки в 20 млрд руб. В то же время, президент РФ Владимир Путин начал увольнения в правительстве.

Об этом сообщают официальные российские ведомства и медиа.

Коллапс в российских аэропортах — какие убытки

По данным Министерства транспорта России, 5 июля в аэропортах «Шереметьево», «Пулково» и «Стригино» (Нижний Новгород) было отменено более 250 рейсов, еще более 270 — задержаны. По состоянию на вечер 6 июля в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга было отменено или задержано 354 рейса.

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По информации Росавиации, с 5 июля было отменено 485 рейсов, почти 1900 — задержали, еще 88 бортов были отправлены на запасные аэродромы. Наибольшие проблемы возникли в аэропортах «Пулково» и «Шереметьево».

За это время, по данным ведомства, было оформлено 43 тыс. возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. пассажиров, выдано 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. — на питание.

Российское издание «Коммерсант» сообщило, что коллапс в авиасообщении из-за налета дронов 5-6 июля может стоить российским авиакомпаниям около 20 млрд руб. (более 250 млн долл.) только за эти два дня. Такие подсчеты предоставили опрошенные эксперты и источники в авиакомпаниях.

Ситуация в российских аэропортах 7 июля

На сегодня нормальное авиасообщение все еще не восстановлено. Так, утром 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге продолжались задержки более 100 рейсов, еще десятки — были отменены. В питерском аэропорту «Пулково» предупредили, что возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения из-за высокой нагрузки на системы.

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Дата публикации 15:30, 07.07.25 Количество просмотров 18 Российские аэропорты парализованы третий день подряд

Путин уволил министра транспорта

На фоне этого Путин 7 июля неожиданно уволил министра транспорта Романа Старовойта, который проработал в должности чуть больше года. Причины увольнения не были указаны.

Кремль сообщил, что исполняющим обязанности министра транспорта назначен Андрей Никитин — экс-губернатор Новгородской области.

Отвечая на вопрос о внезапном увольнении Старовойта и быстром назначении Никитина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил:

«По мнению президента, профессиональные качества и опыт Андрея Никитина лучше всего будут способствовать выполнению задач этого чрезвычайно важного ведомства».

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На дополнительный вопрос журналистов, означает ли увольнение, что Путин потерял доверие к Старовойту из-за ситуации в Курске, где последний был губернатором, Песков ответил:

«О потере доверия говорят тогда, когда есть формулировка о потере доверия. В этом указе такой формулировки нет».

Издание Reuters со ссылкой на два анонимных источника в транспортной отрасли сообщило — планы по замене Старовойта на Никитина рассматривались еще до Международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне. Третий источник в отрасли отметил, что отставка Старовойта рассматривалась уже несколько месяцев и была связана не с транспортом, а с коррупционными скандалами в Курске.

Напомним, авиаколлапс в России начался 5 июля. Тогда из-за угрозы дроновой атаки была парализована работа аэропортов, пассажиров часами держали в самолетах.

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