В РФ продолжается ряд загадочных смертей: один из соратников Путина выпал из окна

Депутат мог страдать от проблем со сердцем перед смертельным падением.

Российский депутат и соратник президента Владимир Путин был найден мертвым при загадочных обстоятельствах в среду, 27 декабря, после падения с третьего этажа своего дома.

Об этом пишет Yahoo.

Отмечается, 46-летний Владимир Егоров, являвшийся членом правящей партии Путина "Единая Россия", погрузился на 9 метров и погиб в своем доме в городе Тобольск, расположенном в западно-сибирском регионе Тюменской области.

Baza сообщила в своем Telegram-канале, что тело Егорова было обнаружено в среду днем во дворе дома и что полиция выясняет причины его смерти. Fox News Digital обратился в Министерство иностранных дел России, чтобы подтвердить сообщение, но не получил ответ сразу.

Также читайте РФ развернула на фронте батальон из украинских военнопленных — ISW

The New York Post сообщает, что Егоров мог страдать от проблем со сердцем перед смертельным падением. Егоров, также юрист, был вынужден уйти из городской администрации 2016 года после коррупционного скандала, за который он не был осужден.

Это далеко не первая смерть известных должностных лиц в РФ с начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее мы сообщали, что в одной из гостиниц Стамбула обнаружили мертвым высокопоставленного дипломата России Николая Кобринца. Известно, что 61-летний глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ прибыл в Турцию для участия в саммите послов разных стран, но не явился на назначенную утреннюю встречу 12 октября, заявили его коллеги.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.