В РФ произошел взрыв на газопроводе под Омском: вспыхнул масштабный пожар

В пригороде Омска, вблизи поселка Ростовка, раздался сильный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар на газопроводе. Официальные структуры пока не сообщают о пострадавших.

Местные жители рассказали SHOT, что взрыв произошел в квартале Врубелево, после чего небо над районом осветил мощный огонь, заметный в нескольких километрах. Громкий звук был слышен даже в соседних населённых пунктах. По предварительным данным, взорвался газ.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС и бригады скорой помощи. По информации очевидцев, в воздухе ощущается резкий химический запах. Сейчас на месте работают 18 пожарных и 4 единицы специальной техники.

Одной из основных версий произошедшего является утечка газа из трубопровода. Правоохранительные органы выясняют происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщалось, этой ночью Краснодарский край РФ оказался под массированной атакой дронов . По данным российских пабилков, самые большие последствия зафиксированы в районе Новороссийска. Сообщается о масштабном пожаре на нефтебазе в комплексе "Шесхарис".

Напомним, в начале ноября порт в российском Туапсе остановил экспорт топлива после атак дронов. По данным LSEG, во время атаки в порту было пришвартовано три танкера для загрузки нефти, дизельного горючего и мазута. Отмечается, что на 5 ноября все суда были отведены от причалов и брошены на якорь вблизи порта.