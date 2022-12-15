В РФ произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Восточной Сибири: есть погибшие

В ночь на 15 декабря в пригороде российского Иркутска взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод завод в Восточной Сибири "Ангарской нефтехимической компании". К утру возгорание удалось потушить.

Об этом сообщили российские Телеграмм-каналы и СМП.

Пожар на промплощадке охватил 2500 кв. м. Отмечается, что взрыв был мощным, ведь сейсмографы в регионе зафиксировали землетрясение, а в помещениях ТЭЦ в нескольких километрах от места взрыва обрушились потолки.

Фото: https://t.me/chtddd.

В результате инцидента погибли два человека, а четверо были ранены. Возможной причиной взрыва в следственном комитете РФ называют загазованность систем технологической установки.

Возбуждено уголовное дело по нарушению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

К слову, несколько недель назад на территории "Ангарской нефтехимической компании" также был пожар. Власть имела создал специальную комиссию для изучения причины пожара.

Напомним, в последнее время в России стало больше пожаров. Да, 13 декабря в российском Санкт-Петербурге горело здание на территории машиностроительного завода "Звезда".

Утром 12 декабря вспыхнул ТЦ в Балашихе Московской области, а в Нижнекамске сгорел склад предприятия, где хранили каучук.

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