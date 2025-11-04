Взрыв на нефтехимическом заводе

Утром 4 ноября 2025 года в городе Стерлитамак (Башкортостан, РФ) раздались взрывы, после чего на территории местного нефтехимического завода возник пожар.

Как сообщила администрация города, взрыв произошел в цехе водоочистки акционерного общества "Стерлитамацкий нефтехимический завод" (АО "СНХЗ"). В результате инцидента частично обрушился цех, погибших и пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.

В РФ произошел взрыв на нефтехимическом заводе (фото) (3 фото)

По данным OSINT-аналитиков ASTRA, камеры наблюдения зафиксировали по меньшей мере два взрыва - в 6:22 и 7:09 утра по местному времени. На видео видны очаги возгорания в районе предприятия. Предварительно это могли быть железнодорожные цистерны или емкости рядом с заводом. Свидетели сообщают о нескольких очагах пожара.

«Стерлитамацкий нефтехимический завод» специализируется на производстве каучуков, ионола и авиационного бензина. Предприятие входит в российский химический холдинг «Росхим». По данным очевидцев, над городом видны не менее трех очагов задымления.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.

Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .

Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .