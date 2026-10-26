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В РФ произошла масштабная железнодорожная авария— что известно
После схода с рельсов 39 вагонов загорелось семь цистерн, а к ликвидации последствий привлекли более 300 человек.
В российском Екатеринбурге (Свердловская область) с рельсов сошли 39 вагонов, в результате чего загорелись семь железнодорожных цистерн.
Об этом сообщает МЧС РФ.
В ведомстве заявляют, что пожар произошел в 02:21 по местному времени на участке Решеты — Седельниково в Свердловской области.
В 04:47 горевшие вагоны отцепили. Восстановительный поезд начал оттягивать на безопасное расстояние еще 54 негоревших вагона.
Движение на этом участке железной дороги приостановили из-за повреждения соседнего пути, а пассажирские поезда по этому маршруту не курсируют. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Польше пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с грузовиком, после чего сошел с рельсов. Травмы получили около 20 человек.